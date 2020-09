Exclusiv! Premieră medicală la spitalul de cardiologie ARES din Cluj-Napoca Medicii din Spitalul din Cluj au realizat, in premiera, o intervenție chirugicala extrem de complexa. Pacienta are 87 de ani iar operația a fost un succes. Conform medicilor specialiști, Intervenția a fost facuta pentru a corectat valva mitrala a unei paciente. Operația nu s-a mai facut pana acum niciodata in Cluj, iar in țara se mai face intr-un singur centru din București. Cazul este deosebit pentru ca este prima data in Romania cand unui pacient care are valva aortica implantata prin procedura TAVI. Astfel, i se implanteaza și un dispozitiv Mitraclip. Pacienta in varsta de 87 de ani nu putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

