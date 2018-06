Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, in Sala "Remus Opreanu", din cadrul Palatului Administrativ, are loc sedinta ordinara a Consiliul Judetean Constanta. Iata care sunt proiectele aflate pe ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului social cu cazare Adapostul de Noapte pentru Oamenii…

- Dosarul fostului vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), aflat pe rolul Tribunalului București, a ajuns la final. Acesta a fost achitat, impreuna cu fosta sa soție, Doina Tudor, ex-senator liberal, dupa ce fusesera acuzați de procurorii DNA de luare de mita și, respectiv, complicitate…

- Industria asigurarilor are un rol social si economic important, contribuind semnificativ la dezvoltarea economica prin compensarea pierderilor accidentale rezultate din activitatea companiilor, sustine vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu.

- Bacauanii știu ca au drepturi și acționeaza ca atare, inclusiv cand le sunt incalcate de firmele de asigurare. Astfel, potrivit Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), instituția care de cinci ani reglementeaza și monitorizeaza inclusiv piața asigurarilor, numai in 2017, au fost inregistrate in…

- Curtea de Apel București a pus in vedere marți, Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa demonstreze, pana la urmatorul termen de judecata, ca decizia sancționarii fostei șefe NN Pensii, Raluca Țintoiu, a fost luata prin cvorum de Consiliul ASF, și ca a existat un control anterior acestei sancțiuni,…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 27 Aprilie 2018, ora 13.00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean…

- Pana la finalul lunii iulie, baza de date CEDAM, care cuprinde istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania, va fi transferata complet de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR). Cu aceasta ocazie, sistemul iși va schimba denumirea, dar va…

- Conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in trimestrul lV. 2017, la nivelul pietei RCA, durata medie de plata a dosarelor de dauna este de 11,46 zile pe dosar. Din datele ASF rezulta ca cea mai mare durata medie de plata a dosarelor de dauna a inregistrat-o societatea City…