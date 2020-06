EXCLUSIV: Polițist din Zorleni, implicat într-un accident rutier grav! ULTIMA ORA: Accident grav petrecut azi noapte in comuna Zorleni, pe DN 24 A, la ieșirea spre Murgeni. Un tanar agent de 22 de ani, de la Postul de poliție Zorleni, a ajuns cu mașina personala in curtea unui cetațean din Popeni accidentandu-se grav. Din primele informații, polițistul a suferit un trumatism de coloana și [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

