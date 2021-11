EXCLUSIV. Poliția Română, paznicul de vânătoare al directorilor din Romsilva Conducerea Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, adica directorul general Teodor Țigan și directorul adjunct Cezar Raduța, a participat in weekend la o partida de vanatoare in apropierea Capitalei, nu știm daca era sau nu legala, dar cert, a fost supravegheata de o mașina a Poliției Romane. De ce oare? Defilarea auto de la Branești Complexul de vanatoare ”Pasarea” de la Branești-Ilfov, aflat sub tutela Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, a fost luat cu asalt in weekend de mulțime de VIP-uri din domeniul silvic și nu numai. Rand pe rand, jeepuri, limuzine de lux și autoturisme de teren ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți miniștrii propuși pentru noul Guvern, ce va fi condus de militarul Niolae Ciuca, au primit, azi, avize pozitive in comisiile de specialitate din Parlament. Noua grupare politica formata din PSD, PNL și UDMR se va numi Coaliția Naționala pentru Romania. Senatorii și deputații dincomisiile parlamentare…

- Romanii ar putea sa primeasca bani de la stat daca iși predau mașinile vechi și daca se angajeaza ca nu vor mai cumpara automobile la fel de vechi, dupa cum spune ministrul Mediului, Barna Tanczos. Statul roman ar trebui sa sustina cu o anumita suma de bani predarea masinilor mai vechi de 15 ani, iar…

- Rabla pentru electrocasnice va avea o noua sesiune in luna decembrie, cu finanțare de 34 milioane de lei. O noua sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc in luna decembrie, bugetul alocat fiind de 34 de milioane de lei, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul interimar…

- Finalul de an vine cu o noua sesiune a Programului “Rabla pentru electrocasnice” care dispune de un buget de 34 de milioane de lei. Cel mai probabil, programul va fi lansat in ultima saptamana din noiembrie, astfel incat voucherele sa poata sa fie valorificate, in cursul lunii decembrie, la magazinele…

- Dupa 1990, parlamentarii UDMR s-a aratat foarte preocupați de domeniul vanatorii, fie prin demersuri ministeriale cand au fost la guvernare sau prin acțiuni parlamentare. Prin numirea ca ministrul al Mediului, Apelor și Padurilor in cabinetul Cițu a senatorului UDMR Tanczos Barna domeniul vanatorii…

- Primarii au implementat in cele mai multe orase din tara prea putine masuri pentru a reduce nivelul de poluare a aerului, a scris marti, pe Facebook, ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, adaugand ca sunt necesare intarirea cadrului legal si aplicarea de sanctiuni mai…

- Mai multi ursi bruni de pe raza unor fonduri cinegetice din judetele Arges, Mures si Suceava vor fi impuscati, in baza unor ordine ale ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Actele normative, publicate miercuri in Monitorul Oficial, prevad recoltarea prin metoda "la panda" a cinci ursi,…

- Edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca Primaria Municipiului Bucuresti a primit in administrare Parcul Natural Vacaresti, anunța Agerpres. "Recent ni s-a administrat, in urma unui concurs, Parcul Natural Vacaresti, care poate sa fie o uriasa oportunitate pentru Bucuresti.…