Politehnica Femina a pierdut ieri derby-ul cu Universitatea Cluj pentru prima pozitie in Liga I feminina, scor 0-2, in deplasare. Dar meciul de la Iclod se va incheia, in afara terenului, la comisii. Echipa gazda a facut o greseala grava: au incalcat regula care prevede la feminin obligativitatea de a avea permanent pe teren doua […]