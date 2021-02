Stiri pe aceeasi tema

- Franta se confrunta cu inundatii in mai multe zone, ca urmare a precipitatiilor abundente din ianuarie. Cursurile unor rauri au iesit din albie iar altele, inclusiv cel al Senei, au atins niveluri alarmante. La Paris, apele Senei urca incet dar sigur de cateva zile, zona fiind plasata sub cod galben…

- Oliver Veran a declarat la postul de radio RTL ca din cauza nivelului ridicat al infectiilor cu noul coronavirus din Franta o relaxare a restrictiilor actuale asociate COVID-19 este putin probabila.Va reamintim ca pe 25 decembrie, autoritatile franceze au identificat un prim caz de contaminare cu varianta…

- Starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita, intrucat medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, a declarat Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este…

- Autoritațile se așteapta sa creasca din nou numarul de cazuri COVID, dupa sarbatori, astfel ca este foarte probabil sa fie prelungita starea de alerta. Sunt declarații ale șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere,…

- Autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, și de aceea foarte probabil starea de alerta va fi prelungita, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou…

- Autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri cu coronavirus in Romania, dupa ce acum suntem mai degraba intr-o perioada de platou, și de aceea foarte probabil starea de alerta va fi prelungita, a declarat sambata seara, la Digi24 , șeful Departamentului…

- Alerta in județul Buzau: cateva zeci de localnici din doua sate au ramas izolați dupa ce o viitura puternica pe raul Slanic a rupt un pod pe tuburi, singura legatura cu restul comunei, anunța stiri.tvr.ro. Satele Sareni și Chireni-Varteju sunt situate pe malul drept al Slanicului și la fiecare…

- Ploi abundente au provocat inundatii duminica in nordul Italiei, declansand alerta rosie in anumite zone din Veneto (nord-est), Friuli (nord) si provincia Bolzano (nordul extrem), transmite AFP. In cateva ore, pompierii din regiunea Veneto au trebuit sa efectueze peste 400 de interventii de urgenta…