Demiterea Laurei Codruța Kovesi de la DNA a lasat liber scaunul de procuror șef. In momentul de fața, interimatul este asigurat de Anca Jurma, care inițial a transmis ca nu ar fi interesata sa ramana permanent in aceasta funcție. Pana joi seara, niciun candidat nu se inscrisese, insa in concurs.