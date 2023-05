Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana anunța ca a lansat o consultare publica referitoare la elaborarea unui sistem de pașapoarte digitale similare tuturor țarilor din Schengen. Comisia Europeana a transmis acest anunț pe Twitter. Mesajul a fost postat in dupa-amiaza zilei de 29 aprilie 2023. „Dorim sa va facilitam calatoria…

- Toți aliații NATO au fost de acord ca Ucraina sa devina membra a organizației, a afirmat secretarul general Jens Stoltenberg. Declarația a fost facuta vineri, inaintea unei reuniuni a Grupului de Contact pentru apararea Ucrainei, la baza aeriana Ramstein din Germania.Stoltenberg le-a spus reporterilor…

- In cursul zilei de vineri, 7 aprilie, doua aeronave identificate ca aparținand Federației Ruse au fost detectate zburand deasupra apelor internaționale din zona de responsabilitate a NATO. Ce faceau aeronavele rusești identificate de piloții romani in spațiul aerian internațional. Avioane rusești, interceptate…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat ca independența Ucrainei reprezinta o garanție a consolidarii independenței țarilor vecine, membre UE, iar una dintre țarile menționate explicit de liderul de la Kiev este Romania. Președintele Ucrainei s-a referit la importanța strategica a țarii…

- Militarii detașamentului de patru avioane de lupta F-16 FightingFalcon, „Carpathian Vipers”, au ajuns in Baza Aeriana Siauliai, Lituania, iar in perioada aprilie-iulie 2023 vor executa misiuni de Poliție Aeriana intarita sub comanda NATO pentru a apara cerul țarilor baltice, la doi pași de Rusia.

- A trecut aproape un an de la inceputul razboiului, iar Ucraina poarta razboiul sangeros cu Rusia cu arme primite din Occident. Daca la inceput, statele NATO au trimis arme invechite de proveniența sovietica, acum au anunțat ca trimit ce este de ultima generație.Artileria a fost piesa de rezistența pentru…

- Peste 30 de migranti au fost descoperiti de politistii de frontiera aradeni cand voiau sa iasa ilegal din tara, ascunsi in doua automarfare verificate in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agerpres.Soferii sunt un cetatean belarus si un bulgar, ei transportand diverse bunuri in Germania…