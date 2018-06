Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, va sustine, vineri, 01.06.2018, la ora 12, o declaratie de presa pe tema turismului in Delta Dunarii, cu prilejul unui infotrip la care participa jurnalisti din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania.Evenimentul va avea loc la pensiunea…

- Finalul lunii mai coincide cu cea mai frumoasa perioada a primaverii pentru o excursie in Delta Dunarii, iar Gulliver Delta Resort 3* Uzlina vine acum cu cea mai buna oferta pentru un sejur de Rusalii, plecarile din 24 și 27 mai… O excursie constand in transportul cu autocarul, transfer cu barca, 3…

- In mod paradoxal, una dintre cele mai frumoase arii protejate din Europa, zona Deltei Dunarii, este și cea mai saraca. Autoritațile din juețul Tulcea recunosc, de zece ani, ca situația șomajului este...

- Pelicule despre Marea Neagra si oamenii care si-au legat vietile de ea vor fi prezentate in sectiunea competitiva Black Sea Docs a celei de-a saptea editii a Festivalului International de Film despre Mediu si Oameni - Pelicam, care se va desfasura in perioada 21 - 24 iunie, la Tulcea. Potrivit unui…

- Zone din Delta Dunarii și de la malul Marii Negre au fost vizate de o acțiune de amploare a polițiștilor. In urma raziei, sute de kilograme de pește, dar și barci au fost confiscate de la braconierii care au fost și amendați. Pornind de la anumite informații, polițiști de la Direcția de Ordine Publica…

- In perioada 23 - 27 aprilie, politistii au organizat actiuni in Delta Dunarii si Marea Neagra pentru protejarea fondului piscicol, fiind constatate noua infractiuni, pentru comiterea carora sunt cercetate 12 persoane. De asemenea, Politia a dat zece amenzi in valoare totala de 2.500 de lei si a confiscat…

- Pamantul e vazut in Romania, de multi proprietari, ca un bun usor de tranzactionat si atat. Dupa ce l-au lasat parloaga, l-au si vandut strainilor care au stiut cum sa-l exploateze. Sute de hectare de terenuri arabile au fost date la cele mai mici preturi din Europa. De zeci de ori mai ieftin decat…

- Toate navele care efectueaza curse regulate intre municipiul Tulcea si localitatile din Delta Dunarii ajung mai tarziu la destinatii, din cauza restrictiei de viteza impusa de autoritati pentru protejarea digurilor localitatilor pe fondul cresterii cotelor fluviului, potrivit Agerpres.Decizia privind…