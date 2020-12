EXCLUSIV. Peste 4.000 de silvicultori vor fi concediați la începutul anului viitor de la Romsilva La mijlocul saptamanii trecute, inainte de a pleca la o noua vanatoare acasa la Arad, directorul general al Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, Teodor Țigan, le-a transmis colaboratorilor sai apropiați o decizie bomba cu urmari incredibile. Directorul Teodor Țigan a anunțat ca anul viitor va reorganiza regia fie pe formatul euroregiunilor, fie prin reorganizare la 25 de direcții silvice. Dar, adevarata bomba sociala lansata de directorul general al Romsilva este aceea ca 25-30% din angajații regiei vor fi dați afara, adica concediați. Asta inseamna ca dintre cei 16.700 de angajați, peste 4.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

