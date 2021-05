Exclusiv. Periculoasă: Boala cu care medicii specialiști se confruntă des în ultima perioadă Pandemia de coronavirus a determinat, pe langa boala in sine, emoții, precum anxietatea, stresul și incertitudinile. Mai mult: a evidențiat ca și alte infecții, daca sunt trecute cu vederea, pot deveni la randul lor periculoase. Spre exemplu, daca nu știați, abcesul cerebral este o afecțiune neurologica cu care medicii specialiști se confrunta destul de des, in ultima perioada. Mai multe despre aceasta boala ne va spune doctorul neurochirurg Dan Benția. „Abcesul cerebral poate fi provocat fie de o infecție bacteriana, fie de una parazitara sau fungica și poate fi potențat de prezența transplantului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

