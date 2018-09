Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Delivery Hero SE, care detine in Romania compania foodpanda, a preluat integral si platforma hipMenu, dezvoltata de Dan Klausmeier si Ciprian Costa, care include ofertele a peste 300 de restaurante din Cluj, Bucuresti, Oradea si Timisoara. Continuarea pe ZFCorporate …

- Banca Transilvania, Nuclearelectrica si BRD sunt cele mai ieftine actiuni din cele 13 ale indicelui principal BET in contextul in care acestea se tranzactioneaza la cele mai mici valori ale multiplului de piata PER (price earning ratio), calculat pe baza rezultatelor financiare pe ultimele 12 luni,…

- ♦ Net Brinel din Cluj si Intrarom au inregistrat cele mai mari cresteri ale cifrei de afaceri anul trecut. Cei mai mari 15 furnizori de echipamente si servicii de IT, cu activitati si pe piata de integrare de solutii de in­formatizare, au inregistrat in 2017 o cifra de afaceri cumulata…

- „Vechiul trend de afisare prin bannere stradale sau in ziare tinde sa se piarda in noul mediu digital“, spune Flavius Pop, business development manager la storia.ro si olx.ro. Cele mai cunoscute site-uri de anunturi imobiliare - storia.ro, imobiliare.ro si anuntul.ro - au avut anul trecut…

- The Beer Institute, un magazin din Bucu­resti, din apropiere de Piata Romana, are peste 100 de etichete de bere artizanala roma­neasca in por­tofoliu. Totusi, planurile fondatorilor nu se opresc aici. Adina Mugescu, cofondatoarea The Beer In­sti­tute, a declarat in cadrul emisiunii ZF Live…

- Conducerea FGSZ, compania de transport al gazului din Ungaria, parte a grupului petrolier MOL in care statul maghiar este cel mai important actionar, crede ca gazul romanesc din Marea Neagra ar putea ajunge pana in tarile baltice, dupa realizarea investitiilor necesare intre Slovacia si Polonia.…

- In Romania sunt 12 companii antreprenoriale cu afaceri de cel putin un miliard de lei. Cu rezultatul din 2017, Aquila intra in top 15 cele mai mari firme detinute de antreprenori romani. Aquila Part Prod Com, cea mai mare companie din grupul de transport, logistica si distributie Aquila,…

- In Grecia si Croatia un singur bancher incaseaza peste 1 mil. euro pe an, Ungaria este prezenta in top cu trei bancheri, iar Polonia cu sase. Romania are trei bancheri cu castiguri anuale de peste 1 milion de euro - doi din top management si celalalt din asset management, in timp ce Grecia…