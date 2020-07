EXCLUSIV! Pavel Bartoș, despre cât de greu e să fii tată în pandemie: „[…] pandemia a adăugat un alt tip de responsabilitate” Sa fii parinte nu este deloc ușor – iar parinte pe timp de pandemie cu atat mai mult. Indragitul actor Pavel Bartoș ne-a povestit cum a fost pentru el din acest punct de vedere. Pentru ediția de august a revistei Unica, Pavel Bartoș ne-a oferit un interviu in exclusivitate, in care ne-a vorbit despre cum și-a petrecut carantina – cu bune și cu rele. Rolul de tata in astfel de vremuri nu a fost unul ușor, dupa cum chiar el a povestit: „Provocarea de a fi tata a inceput din momentul cand s-a nascut primul copil, pandemia a adaugat un alt tip de responsabilitate. A fost un tip de grija pe care nu-l… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Bartoș și-a petrecut carantina alaturi de familie, descoperindu-și mai bine soția și copiii, dar și adaptandu-se profesional la vremurile in care traim. Pavel ne-a acordat un interviu in exclusivitate pentru ediția de august a revistei Unica, in care ne-a povestit despre amintirile lui din carantina…

- Mirela Oprișor ne-a cucerit cu rolurile pe care le-a avut de-a lungul timpului din seriale, filme și de pe scenele teatrelor. La inceputul carierei insa, nu i-a fost deloc ușor. In perioada in care a terminat facultatea, i-a fost foarte dificil sa gaseasca roluri. „Pot spune ca eu cand am terminat facultatea…

- INNA este una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial, avand peste șase milioane de fani doar pe YouTube. In copilarie insa, nu a fost eleva perfecta la școala. Pe INNA o poți admira pe coperta de august a revistei Unica, unde apare intr-o ipostaza deosebit de senzuala. Ea ne-a oferit un…

- Mirela Oprișor este una dintre cele mai indragite actrițe din Romania. Fie ca ai vazut-o la teatru, in filme sau in seriale, nu ai cum sa nu o admiri. In ediția de august a revistei Unica, Mirela Oprișor ne-a oferit un interviu exclusiv, plin de momente sincere și charisma. De 17 ani, ea are o relație…

- Pe INNA o cunoaștem cu toții drept una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi și din afara. Ceea ce nu multa lume știe este ca artista a avut un cu totul alt inceput de cariera. Intr-un interviu exclusiv oferit pentru ediția de august a revistei Unica, pe a carei coperta și apare, INNA a povestit…

- La 33 de ani, INNA este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Ea a fost mereu mai retrasa in ceea ce privește viața intima, dar recent a recunoscut ca și-ar dori sa fie mama. INNA apare pe coperta ediției de august a revistei Unica. Intr-un interviu exclusiv, ea a fost sincera și ne-a spus…

- De-a lungul timpului, INNA nu a vorbit foarte des despre viața ei amoroasa. Talentata artista a preferat sa pastreze acest aspect al vieții ei departe de ochii lumii. In ediția de august a revistei Unica, INNA și-a pus sufletul pe tava și a dezvaluit mai multe despre viața ei amoroasa. Cand și-a amintit…