Exclusiv: Patrimoniul Administratiei Fondului Imobiliar SRL inainte ca acesta sa fie preluat de Primaria municipiului Constanta!

- Reorganizarea Regiei, prin transformarea sa in societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic, s a dorit a fi o etapa importanta in procesul de reforma si modernizare a serviciului de administrare si exploatare a domeniului public si privat al municipiului Constanta Societatea Administratia…

- Primaria municipiului Radauți deruleaza in aceasta perioada o campanie de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public, anunța primarul Bogdan Loghin. El a aratat ca dupa capturare cainii sunt duși la adapostul de caini din Radauți unde timp de 14 zile vor beneficia de ingrijire medicala:…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMT ANUNTA: Primaria municipiului Piatra-Neamț susține comerțul, tradițiile și creativitatea, de aceea și in acest an, cu prilejul zilelor de 1 și 8 Martie va oferi posibilitatea comercianților de marțișoare, flori, felicitari și mici cadouri sa iși comercializeze produsele…

- Ministrul Sanatații: „Nu am parghiile legale sa impiedic un medic sa-si exercite profesia in sistemul privat dupa incheierea programului de lucru in sistemul public”. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca un medic poate lucra simultan in sistemul public si in cel privat...

- Incepand de luni 16 ianuarie 2023, in zona centrala a municipiului Cluj-Napoca vor avea loc restricții de circulație ca urmare a lucrarilor ce se desfașoara in cadrul proiectului ”Lucrari de amenajare urbana strada Mihail Kogalniceanu, strada Universitații și strazile adiacente”, anunța Primaria municipiului…

- Dupa vestea plecarii Wizz Air de pe Aeroportul Bacau, președintele Consiliului Județean anunța ca a acceptat demisia directoarei Oana Chelaru și ca va reorganiza regia autonoma in societate pe acțiuni. Valentin Ivancea susține ca transformarea regiei autonome in societate pe acțiuni va duce la instalarea…

- Primaria municipiului Zalau organizeaza in noaptea dintre ani un inedit spectacol de artificii in Parcul Central. Trecerea in anul 2023 va fi marcata de Primaria municipiului Zalau printr-un impresionant foc de artificii, pe fond muzical, cu o durata de aproximativ 15 minute. Spectacolul de artificii…