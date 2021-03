Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a provocat concedierea de la Gaziantep, cu care ajunsese pe podiumul Superligii din Turcia, acum, tehnicianul de 49 de ani e nevoit sa se chinuiasca cu noua sa echipa, in tentativa de a scapa de la retrogradare.

- Prezentatorul emisiunii „In gura presei“ a fost revoltat de faptul ca atacul xenofob la care a fost supus fostul tehnician al celor de la Gaziantep in Turcia n-a fost condamnat de nimeni din tara, asa cum s-a intamplat cu Sebastian Coltescu dupa episodul de pe „Parc des Princes“.

- Internaționalul roman a reușit sa marcheze din nou pentru Gaziantep in infrangerea cu Silvasspor, scor 2-1.Alexandru Maxim a declarat ca deocamdata nu se gandește la un posibil transfer și vrea sa continue pe drumul pe care la inceput la fomația pregatita de Șumudica și crede ca Gaziantep poate fi surpriza…

- Bogdan Andone (46 de ani), fostul antrenor al lui Denis Alibec (30) de la Astra Giurgiu, a vorbit despre cifrele slabe ale atacantului de la Kayserispor. „Turcia nu e un campionat simplu. Eu il urmaresc, ma uit la meciurile lui Șumi. Se joaca agresiv, atletic, direct. In momentul in care trebuia sa…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a criticat arbitrajul dupa egalul cu Erzurum, scor 1-1. „Parerea mea despre VAR s-a schimbat, a stricat fotbalul. O sa vorbesc cu producatorul de echipament, de la urmatorul meci sa avem șorturi cu buzunare. Jucatorii mei sa joace cu mainile in buzunare.…

- Alexandru Maxim (30 de ani), unul dintre cei mai in forma fotbaliști romani, a comentat forma excelenta a echipei sale, Gaziantep, care ocupa locul 3 in campionatul din Turcia. Victoria de duminica cu Alanyaspor, scor 3-1, a urcat-o pe Gaziantep pe locul 3 in Turcia. Echipa lui Șumudica are 4 victorii…

- Gaziantep a obținut o victorie importanta in Turcia, 3-1 cu Fenerbahce, iar la finalul meciului jucatorii echipei l-au surprins pe antrenorul Marius Șumudica (49 de ani) cu un cadou. Dupa meciul din etapa trecuta, victoria in deplasare cu campioana Istanbul Basaksehir (2-1), Șumudica a dorit sa le ofere…

- Britanicii aloca sute de milioane de lire pentru sprijinirea cluburilor din ligile mici, amenințate din cauza pierderilor suferite in pandemie. La noi, FRF a oferit 4.000 de euro anual fiecarui club, ajutor pentru teste Covid, iar in Liga 3 fotbaliștii nici nu mai sunt platiți. Liga a treia din Romania…