Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu anunța cand va intra in vigoare pachetul de masuri fiscale, care a trecut de CCR: Totul sta in pixul lui Klaus IohannisPremierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, ca, impreuna cu partenerii sociali, Guvernul urmeaza sa stabileasca cuantumul cresterii salariului minim pe economie…

- Judecatorii CCR au respins sesizarea Opozitiei pe pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea si au decis ca legea este constitutionala. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea motivarii CCR. Presedintele Curtii Constitutionale, Marian Enache,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins sesizarea USR pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare pe care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament. Dupa decizia CCR, legea care prevede noi taxe, eliminarea unor facilitați fiscale și mini-reforma administrației merge la promulgare…

- USR si Forta Dreptei intentioneaza sa depuna astazi, la Curtea Constitutionala, o sesizare in legatura cu asumarea raspunderii Guvernului pe pachetul de masuri fiscal-bugetare.Cele doua partide de opozitie sutin ca sunt nenumarate argumente in ceea ce priveste incalcarea, legii fundamentale.…

- Guvernu și-a asumat raspunderea in Parlament pe masurile fiscale. Marcel Ciolacu: toata lumea ”va plati in funcție de cat caștiga” Guvernul Ciolacu și-a asumat raspunderea in Parlamentul Romaniei, in ceea ce privește masurile fiscale. Asumarea raspunderii a avut loc marți, 26 septembrie, iar in timpul…

- Continue reading Pachetul de masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare, adoptat de Guvern/Ce s-a modificat in proiectul de lege pus in consultare publica de Ministerul Finanțelor at Info real.

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale, iar intre timp se fac pașii necesari in…

- Se discuta despre taxe noi atat pentru companii cat si pentru populatie. Pana acum nu s-au pus la punct toatre detaliile despre modul in care acestea vor fi implementate.NOILE TAXE, NEGOCIATE LA SANGE IN COALIȚIE -» noile masuri fiscale-0,3 % pentru cladiri rezidențiale (sageata in sus) 500.000 euro-0,3%…