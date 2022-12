Stiri pe aceeasi tema

- Annes, in varsta de 45 de ani, și partenerul ei, sunt impreuna de 25 de ani, insa pana acum, artista nu a facut pasul cel mare, anuland nunta de mai multe ori. Dupa ce in pandemie a declarat ca va incepe pregatirile pentru marele eveniment, acum, interpreta face un nou anunț. „Da, nu știu ce sa va mai…

- Bucurie mare in familia cantarețului Adrian Minune, care se pregatește sa devina din nou bunic! Fiica lui cea mica, Adriana Simionescu, este insarcinata și urmeaza sa devina mamica pentru prima data, alaturi de partenerul ei, Nicu.

- Laurette Atindehou și fotbalistul Magaye Gueye traiesc o frumoasa poveste de dragoste de trei ani, sunt logodiți și in curand se vor casatori. Nunta nu va avea loc in Romania, așa cum credeau mulți, iar mullatra marturisește ca evenimentul va fi unul restrans.Laurette Atindehou și fotbalistul Magaye…

- Saveta Bogdan, in varsta de 76 de ani, a anunțat ca are un nou iubit. Cu ce se ocupa actualul partener al interpretei de muzica populara. Dupa ce s-a desparțit de iubitul avocat, Saveta Bogdan și-a refacut viața foarte repede, insa de data asta alaturi de un ambasador. Interpreta de muzica populara…

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- Roxana Dobrițoiu a decis sa-i mai dea o șansa partenerului ei de viața, iar cei doi s-au impacat și deja iși fac planuri de viitor. Aceștia locuiesc impreuna, iar cantareața și iubitul sau iși spun deja ”soț și soție”, cu toate ca Roxana nici nu a fost inca ceruta de soție. Reporterii Spynews.ro au…

- Nunta secreta in showbiz-ul romanesc! Carmen de la Salciua se casatorește cu alesul inimii sale, Marian Corcheș. Cantareața a decis sa faca marele pas la altar, astfel ca astazi va avea loc marele eveniment.

- Xonia va pleca la mijlocul acestei luni in Canada și apoi in America, unde va avea spectacole. Cantareața nu știe cat timp va ramane in țara tuturor posibilitaților, urmand sa ia decizia la fața locului, in funcție de oportunitațile ivite. Cu aceasta ocazie il va revedea și pe Michael, fostul ei iubit…