Exclusiv: Orașul de la bulgari cu plajă, katmi sărate sau dulci și ușa cu număr albastru! (GALERIE FOTO) Sozopol este orașul in care ne ducem special pentru katmi și ușa cu numar albastru. Suna exotic și ciudat, dar despre ce e vorba veți citi mai departe. S-ar spune ca dupa Sunny Beach, potopul, sau dupa Sunny Beach, la bulgari nu mai exista „nimic” pentru romani. Ei bine, de ceva vreme romanii și nu numai ei – englezii, spaniolii și alte naționalitați – au descoperit ceea ce ei numesc uneori „mica Italie” – acesta este Nesebarul (sau Nesebar, aflat imediat dupa deja „celebrul” Sunny Beach) și Sozopol – oraș rival al Nesebarului, numit și el uneori „o mica Italie”, dar considerat mult mai frumos… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

