Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul Bechtel are urmari și in prezent, la șase ani de la rezilierea contractului cu firma americana. Fiscul vrea sa recupereze de la Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere jumatate de miliard de euro, bani platiți in avans pentru lucrari neexecutate la timp dar și penalitați. Acum,…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat contractul pentru asfaltarea DJ 178C, Radauti – Fratautii Vechi – Fratautii Noi – Bilca – Vicovu de Sus. Gheorghe Flutur a spus ca poate astfel sa dea o veste buna pentru locuitorii din zona Radauti - ...

- Spitalul Municipal „Sfintii Doctori Cosma si Damian" Radauti a primit, luni, contractul de achizitie publica privind executia lucrarilor de extindere prin supraetajare a corpurilor A+B+C pentru amenajarea sectiei Pediatrie si de reabilitare termica a corpurilor A+B+C+D+G. Contractul a ...

- Proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti a fost trimis recent spre aprobare la Comisia Europeana, iar contractul de finantare la nivel national urmeaza sa fie semnat in aceasta luna, a declarat Ministrul Fondurilor...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in debutul sedintei de Guvern din data de 28 octombrie 2019 ca maine, marti, 29 octombrie, contractul pentru reabilitarea Cazinoului din Constanta ar urma sa fie semnat. Vicepremierul Daniel Suciu ar trebui sa ajunga, astfel, la Constanta, pentru a se asigura de acest…

- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Cu cateva ore inainte de vot, PNL numara 239 de voturi, cu sase peste limita necesara, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, PSD spune ca motiunea va pica la o diferenta de doua voturi. Singura motiune de…

- Sala de ședințe a Primariei municipiului Targoviște a gazduit conferința de presa in cadrul careia s-a semnat un nou contract de finanțare. Este vorba despre amenajarea unui parc public la UM Gara Targoviște cu finanțare pe POR. Vorbim despre amenajarea unei vaste zone verzi. Valoarea investiției…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a anunțat ca a semnat contract de 2.670.000 lei pentru elaborarea studiilor de fezabilitate in vederea modernizarii a 8 stații, patru dintre acestea in județul Alba. Inițiativa face parte din proiectul de modernizare a 47 de statii de cale ferata din țara, parte…