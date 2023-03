Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Steer a anunțat recent ca a renunțat sa mai consume cafea și sare. Soția lui Andi Moisescu a vorbit despre schimbarile pe care le-a observat de cand a scos aceste produse din alimentația sa. De 15 ani, Olivia Steer este adepta stilului raw-vegan și a renunțat complet la carne. Recent, soția lui…

- Un barbat s-a cuplat cu o refugiata din Ucraina, iar pentru asta și-a parasit soția. Ulterior, acesta a fost arestat, dupa ce vecinii lui au sunat la poliție. Oamenii care stateau aproape de el au spus ca se auzeau țipete, iar din acest motiv au decis sa alerteze autoritațile.

- Instanta de control a admis apelul municipalitatii declarat in cauza si a ajuns la concluzia, dupa deliberari, ca ABADL nu avea calitatea procesuala activa ceruta de lege pentru a introduce actiunea in revendicare. In cauza, suprafata totala vizata este de 14.173 de metri patrati, fiind situata intre…

- Ieri, Andi Moisescu și Adela Popescu au facut echipa, au prezentat emisiunea „La Maruța”, caci Catalin e acasa, se recupereaza dupa operația la picior. Cei doi au avut-o invitata pe Dana Rogoz, iar in cadrul interviului pe care ea l-a acordat, Andi a facut dezvaluiri despre familia lui, despre cum și-a…

- Preotul Mirel Constantin este citat in fața judecatorilor intr-un proces in care se lupta cu primarul din Oinacu pentru biserica și cimitir, insa, fiindca a fost suspendat din funcție, pentru ca se masturba in fața copiilor, ar putea fi scos din cauza.

- In seara zilei de 15 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca la un imobil din Pitești, o femeie este agresata de soțul sau, in locuința comuna, iar cea in cauza ar solicita ajutor spunand ca…

- Andi Moisescu și Olivia Steer formeaza un cuplu de 17 ani, au doi copii impreuna, dar vedeta ProTV nu mananca bazaconiile inventate de nevasta.Soția lui Andi Moisescu a renunțat de tot la alimentele procesate, carne și la orice stil de viața nesanatos. Este raw-vegana de 12 ani, așa ca in dieta ei se…

- Andi Moisescu, care are 50 de ani, se menține in forma prin sport și alimentație echilibrata. Intr-un interviu pentru Click , vedeta de la Pro TV a spus ce mananca. A explicat ca el și soția, Olivia Steer, nu au același meniu, ea este de aproximativ 12 ani de zile vegetariana. Andi Moisescu obișnuiește…