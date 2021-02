Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, marti, pentru 2 martie, pronuntarea in dosarul in care Elena Udrea este acuzata de instigare la luare de mita si spalare a banilor privind finantarea campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009. La ultimul termen de judecata, un procuror…

- Moraru Iorga a aratat la acea vreme, in plenul CSM, ca de fapt modul in care ea a procedat era modalitatea uzuala de inregistrare a denunțurilor in cazul unor dosare aflate deja in lucru și ca nu a facut decat sa urmeze practica.,,Cererea de revocare este un adevarat fals intelectual. In cererea de…

- Traficul pe autostrada Nadașel - Turda a fost afectat de indolența autoritaților, care nu au intervenit pentru a face deszapezire. Compania Naționala de Drumuri și Autostrazi aloca bani firmelor de deszapeziri pentru a asigura ca principalele artere sunt curațate. Pentru Autostrada A3 Campia…

- Curtea de Apel, din nou amenințata cu bombe, in aceasta dimineața. Un apel la 112 a anunțat despre pericolul care ii pandește pe cei aflați in interiorul cladirii. Cel care a alertat autoritațile a fost un barbat, in jurul orei 10:45. Anunțul a fost dat in timpul unui proces in care se afla Elena Udrea,…

- Adrian-Gabriel Ilie, medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, le cerea pacienților mita in valoare de 500 de euro pentru o operație la nas. Este vorba de o procedura denumita in termeni tehnici drept „rinoplastie corectoare”. Banii ar fi ajuns…

- Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile in dosarul de mare corupție in care judecate fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Catalin Andronic…

- O grupare de cetațeni bulgari acuzata ca a reușit sa obțina 500.000 de euro din inselaciuni in Romania și Bulgaria a fost destructurata de DIICOT. Potrivit procurorilor, ei sunau la intamplare la diferite numere de telefon fixe si, sub diverse pretexte, cereau si obtineau sume importante de bani sau…

- Tribunalul Bucuresti (TB) a amanat, vineri, pentru 22 ianuarie 2021, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august". Este pentru a doua oara cand tribunalul amana dezbaterile in acest caz. Fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat…