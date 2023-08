Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia au anunțat miercuri, 2 august, ca vor oferi un sejur gratuit timp de o saptamana in 2024 in Rodos turistilor a caror vacanta a fost intrerupta de incendiile de pe insula din iulie, distrugand case si hoteluri si fortand evacuarea a mii de oameni.„Pentru toți cei a caror vacanța…

- Autoritatile elene au anuntat miercuri ca le vor oferi o vacanta gratuita de o saptamana pe insula greceasca Rodos in 2024, acelor turisti ale caror vacante au fost scurtate in acest an de incendiile forestiere care au devastat insula timp de mai multe zile in luna iulie, transmite Reuters. Turismul…

- Atentionare de calatorie: Mentinere cod rosu de canicula si pericol major de incendii in Grecia. Romanii din zonele afectate, evacuati in sigurantaMinisterul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile…

- F.T. In dimineata zilei de ieri, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, inca de vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos – Grecia, zona puternic afectata de incendii. «Modulul Romaniei, format din 52 de militari – printre care se afla si trei pompieri si…

- Ce se intampla cu romanii care se afla in vacanța in Grecia, in zonele afectate de incendii. Precizarile ANAT și MAE Turistii romani care au rezervari de cazare in partea de sud a insulei Rodos, afectata de incendii, vor fi relocati in zonele de nord, iar pana in prezent nu s-au inregistrat anulari…

- Pompierii romani care fac parte din modulul national de stingere dislocat in Grecia au ajuns, luni dimineata, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Conform sursei citate, modulul Romaniei, format din 52 de militari, se indreapta…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in urma unei solicitari transmise de G4Media . Potrivit MAE, intre 25 și…