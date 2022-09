Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a rabufnit, dupa ce a fost agasat de un om al strazii. Actorul a povestit fanilor sai prin ce trece in fiecare zi cand ajunge sau pleaca de acasa. Pe contul de Instagram, Mihai Bendeac a postat imagini cu un om al strazii care se lipise cu fața de geamul mașinii sale. Juratul de la „iUmor”…

- Oana Lis nu are deloc parte de cea mai liniștita perioada din viața ei. Soția fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, se confrunta cu probleme din ce in ce mai mari, iar situația lor financiara nu este deloc una buna.

- Pentru Oana și Viorel Lis, ultima perioada nu a fost deloc una ușoara. Fostul primar general al Capitalei s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, și, pe langa asta, cei doi au și probleme pe plan financiar și le e din ce in ce mai greu sa se intrețina. Acum, Oana Lis a primit o noua lovitura.…

- Oana Lis trece, in ultima vreme, printr-o mulțime de probleme. Dupa ce a fost nevoita sa ceara donații de bani pentru Viorel Lis, aflat și el im momente grele, acum are probleme cu mașina. Cum a fost surprinsa Oana Lis de paparazzi SpyNews.ro pe strazile din capitala

- Oana și Viorel Lis trec prin momente extrem de delicate. Soția fostului edil al Capitalei a recurs la un gest incredibil in decursul zilei de miercuri, 10 august. Blondina s-a vazut nevoita sa iși amaneteze verigheta, simbolul iubirii din ziua nunții sale cu Viorel Lis. Motivul pentru care Oana Lis…

- In varsta de 78 de ani, Viorel Lis are din nou probleme de sanatate. Intr-o postare pe Facebook, Oana Lis a facut primele declarații despre starea soțului ei, care e internat in spital de luni, 25 iulie. „Viața nu e lapte și miere… decat in social media, in filme și in poveștile Disney!!!…In realitate…

- Oana Lis a trait cea mai mare surpriza a vieții sale cand a aflat ca are un frate despre a carui existența nu avea habar, pana acum. Soția lui Viorel Lis și-a gasit ruda pe rețelele sociale, iar acum a luat o hotarare incredibila in privința lui. Ce copilarie trista și prin ce greutați a […] The post…

- Oana Lis, soția lui Viorel Lis, trece prin clipe grele. Vedeta e in doliu, iar aceasta a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj in care a explicat ce s-a intamplat in viața ei. O persoana draga a decedat.