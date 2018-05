Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii au fost retinuti sambata in Rusia in timpul unor manifestatii organizate cu doua zile inainte de investirea lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte. Principalul oponent al liderului de la Moscova a aparut și el la protest și…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza Agerpres,…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Iulia Skripal, care a fost otravita alaturi de tatal ei, Serghei Skripal, un fost agent GRU si colaborator al MI5, a refuzat ajutorul consular propus de Rusia, arata un comunicat al Politiei britanice. Pe de alta parte, Moscova acuza Londra ca tine ostatic un cetatean rus.

- CHIȘINAU, 28 mart — Sputnik. Dumitru Chitoroaga. Nicolae Sula a câștigat în categoria "tânarul fotbalist", iar Valentin Carp s-a impus în proba "tânarul jurnalist". Cei doi copii au demonstrat calitați de comunicare în limba engleza, capacitați…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, va fi expertul televiziunii Russia Today la startul Campionatului Mondial din Rusia. Tehnicianul portughez va pleca la Moscova pentru startul Campionatului, progamat pe 14 iunie. Potrivit Daily Mail, "The Special One" va incasa 477.000 de euro pe zi de…