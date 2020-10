EXCLUSIV/ O solistă ajunsă în semifinala unei cunoscute emisiuni concurs de televiziune, exclusă din cauza COVID-19 Cu o zi inainte de a intra in semifinala, o concurenta a fost testata și depistata pozitiv. Emisiunea a fost in pericol și din cauza faptului ca o astfel de situație nu a fost luata in calcul. In cele din urma, producatorii au hotarat sa nu mai foloseasca public spectator in studioul TVR-ului unde se filmeaza emisiunea, jurații, prezentatoarea și echipa tehnica fiind singuri care vad prestația concurenților. Solista care a luat noul coronavirus a fost exclusa justificat din sezonul 5 al emisiunii, dar pastreaza aceeași șansa, va intra in concurs in semifinala urmatorului sezon al ”Vedeta populara”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A cumparat doua case tradiționale țaranești pe care le-a stramutat caramida cu caramida, scandura cu scandura și le-a reconstruit in alta zona, pe un teren moștenit, in satul Botiza, la aproape 80 de kilometri de Baia Mare, o zona cunoscuta pentru izvoare termale. Daca fostul sau coleg din Akcent și…

- Cu mai mult timp liber de cand nu mai are emisiune de televiziune, prezentatorul matinalului Zu a facut recent curațenie in dressing și a pus de-o parte mai mulți saci plini ochi cu haine ”de firma”, ținute extravagante pe care le-a strans in 13 ani de emisiuni de televiziune. Haine pe care are de…

- Emotia neprevazutului caracterizeaza editiile acestui sezon, inregistrat in conditii speciale. Iuliana Tudor ne invita sa urmarim un sezon "de linia intai", din 11 octombrie, in fiecare duminica seara, la TVR 1. 2020 este un an atipic. Un an dificil pentru toata lumea. Un an in care am fost nevoiti…

- Spectacolul "Take, Ianke si Cadar" de Victor Ion Popa, in regia lui Horatiu Malaele, va avea premiera la Teatrul "Bulandra" in decembrie, la Sala "Liviu Ciulei", anunta institutia.Textul, o comedie savuroasa in trei acte, scris in 1932 si pus in scena in acelasi an la Teatrul Maria Ventura,…

- Președintele Ligii Studenților Universitații din Petroșani, Alexandru Mihai Chiuda a fost ales in structura de conducere a Uniunii Naționale a Studenților din Romania (UNSR), organizația reprezentativa a studenților din Romania. Alexandru Mihai Chiuda va avea in structura UNSR calitatea de…

- Vedeta de televiziune Ozana Barabancea și instrumentistul Sorin Terinte nu mai sunt impreuna din 2004. Iar, de atunci, solista și jurata de la ”Te cunosc de undeva” (Antena 1) nu s-a mai casatorit. Țelul sau a devenit creșterea și educația copiilor, Gloria și Andrew (19 ani) care, atunci cand solista…

- Inscrieri la Școala Populara de Arta – anul școlar 2020-2021 Inscrierile se fac ONLINE, trimițand fișa de inscriere pe adresa de email: [email protected] Experți ai Scolii Populare de Arta-serviciu al Centrului Cultural Vrancea: 1. Dumitru Ivan – expert la clasa de Orga și Vioara Studii:…

- Potrivit declarației sale de avere, facuta publica pe 15 iunie 2020, Raed Arafat a primit in 2019 un salariu lunar de aproximativ 10.000 de lei pe luna. Anual a primit de la MAI venituri de 116.808 lei, la care s-au mai adaugat inca 13.316 lei ca norma de hrana și echipamente. Seful DSU deține…