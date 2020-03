EXCLUSIV. O româncă din Italia depistată cu coronavirus Fata a fost internata vineri, 28 februarie 2020, la Spitalul Sant’Orsola, dupa ce joi noapte a prezentat primele simptome de stare febrila, tremur și amețeli. Doua teste au fost efectuate, ambele avand rezultat pozitiv. Bianca a respectat protoculul indicat in aceasta situație și a sunat la 118, fiind preluata de la domiciliu de un echipaj medical. Acum, starea sa de sanatate este stabila și a fost externata. Tanara va sta inca 14 zile in izolare la domiciliu. Aceeași masura a fost prevazuta pentru mama acesteia și pentru doi prieteni cu care s-a intalnit inainte de a afla ca este infectata cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

