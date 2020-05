Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi romani au murit dupa ce au baut spirt contrafacut, produs de un arab din București. Alți zece oameni au murit la Iași. Cei doi barbați din Botoșani, care munceau in zona unui canton silvic din localitatea Boian, județul Sibiu, și au fost gasiți morți, s-au intoxicat cu alcool metilic, dupa…

- Patronul firmei care a facut, in noiembrie 2019, dezinsectia in blocul de pe strada Miorita nr. 8 din Timisoara, iar in urma actiunii au murit doi copii si mama unuia dintre ei, a fost trimis in judecata. Acuzatiile care i se aduc sunt trafic de produse sau substante toxice in forma continuata, ucidere…

- Zuhair Abdel Nabi Ali Dawoud, zis Zaher, și Ahmed Fuad - cei doi arabi acuzați de ucidere din culpa in cazul celor 10 persoane care au murit dupa ce au baut spirt contrafacut, au fost arestați preventiv pentru 30...

- Doi cetateni arabi au fost retinuti deja de anchetatori fiind acuzati ca au produs si distribuit spirt ce continea, in loc de alcool etilic, alcool metilic. Arabii au vandut spirtul la Iasi, in luna aprilie, unui afacerist local care are un punct de desfacere la depozitul Phoenix. De acolo, pentru cativa…

- Studenții ieșeni, care au ramas in camine, il acuza pe rectorul Tudorel Toader ca a ignorat sfaturile DSP și a mutat mai mulți studenți intr-o camera, deși unii se aflau in izolare. In camere este frig, iar apa calda nu este furnizata tot timpul, spun ei. „Acuzațiile sunt nefondate”, spune Toader.Liga…

- Deoarece se simte bine in acel loc, fostul iubit al Otiliei Bilionera a contestat extradarea si a solicitat sa fie audiat prin comisie rogatorie, in tara din America Centrala, scrie Spynews.ro. Franco este acuzat ca a incercat sa omoare o femeie, ca sa ii dea o lectie sotului acesteia. Este…

- Iata ce a scris europarlamentarul liberal Rares Bogdan pe pagina sa de Facebook: "Era de așteptat, nu? PSD & Co ii pedepsesc din nou pe romani, mai ales pe cei din diaspora, nu le iarta lipsa de empatie cu grupul infracțional organizat din Kiseleff. Ii gazeaza in continuare, in forme mai…