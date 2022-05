Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Lightfoot, director de program pentru Europa la unul dintre cele mai mari think-tankuri americane, Centrul pentru Intreprinderi Private Internaționale (CIPE), explica intr-un interviu pentru Digi24 ce este de invațat din razboiul Rusiei contra Ucrainei.

- Procurorul general al Rusiei tocmai a cerut Curții Supreme sa recunoasca Regimentul Azov din Ucraina drept „organizație terorista”, potrivit Interfax. Solicitarea a avut loc in ziua predarii luptatorilor ucraineni ascunși in uzina siderurgica Azovstal, ultimul bastion al apararii ucrainene din Mariupol.…

- Un parlamentar rus avertizeaza vineri ca recentele declarații ale liderilor polonezi incurajeaza Moscova sa „o puna pe primul loc la rand pentru denazificare dupa Ucraina”. Deputatul Dumei de Stat a Rusiei Oleg Morozov, folosind limbajul pe care Rusia a cautat sa-și justifice invazia sangeroasa a Ucrainei…

- Forțele ruse trebuie scoase din „intreaga Ucraina”, inclusiv din Crimeea, a declarat miercuri ministrul de externe Liz Truss, iar pentru asta, „Vestul trebuie sa-și sporeasca sprijinul acordat”. Abordarea oficialului britanic a fost salutata joi de fostul comandat suprem adjunct pentru Europa al NATO,…

- Lideri mondiali au condamnat, duminica, uciderea de catre soldatii rusi a civililor neinarmati la Bucea si in alte zone din regiunea Kiev, promitand totodata ca vor impune noi sanctiuni impotriva Rusiei, scrie News.ro . Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat ingrozita de…

- Tendinta de crestere a pretului otelului in Europa ar urma sa continue, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la scaderea livrarilor, la probleme logistice, la sanctiuni si la majorarea preturilor energiei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Congresului, sa ofere asistenta suplimentara Ucrainei si sa impuna noi sanctiuni Rusiei, pentru oprirea invaziei militare. „In cel mai intunecat moment pentru tara noastra si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri o paralela, intr-o interventie video in Congresul american, intre razboiul dus de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum si atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, relateaza…