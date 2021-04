Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a fost intrebat de jurnaliști cum a decurs prima zi de ministru interimar la Sanatate. El a spus ca s-a intalnit cu directorii DSP din țara și a discutat situația paturilor ATI. Apoi și-a delegat atribuțiile de ministru interimar secretarului de stat Andrei Baciu. “Astazi m-am…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…

- Nicușor Dan a cedat, joi dimineața, in cadrul ședinței Comisiei de Urbanism a Primariei Capitalei, in privința dorinței sale de a impune suspendarea pe o perioada de doi ani a PUZ-urilor din sectoarele 2,3,4,5 și 6. Asta, la numai 24 de ore dupa anunțul pe care l-a facut intr-o conferința de presa,…

- Analistul Bogdan Chireac considera ca blocarea tuturor PUZ-urilor din cinci sectoare ale Capitalei, masura luata forțat de primarul general Nicușor Dan, va duce la o creștere considerabila a prețurilor locuințelor, de peste 30%. „Lovitura asta pe piata imobiliara mi se pare uluitoare. Asta inseamna,…

- Proteste la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile, in timp ce alți angajați ai altor companii din subordinea PMB au dat in judecata statul, pentru neplata salariilor de peste 6 luni. Primarul general Nicușor Dan…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a spus, joi, la RFI, ca Municipalitatea ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata. El a recunoscut ca nu duce lipsa apei calde și caldurii, datorita zonei in care locuiește.…