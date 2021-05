Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea pusa de UEFA in legatura cu posibila pierdere a co-organizarii Euro 2020 in cazul in care nu puteau asista spectatori la meciurile de la Bucuresti a fost risipita. Autoritatile au decis sa ofere asigurari ca la partidele din Capitala, care se vor desfasura pe Arena Nationala, vor putea asista…

- Structura Locala de Organizare a competitiei la Bucuresti si Federatia Romana de Fotbal au pregatit un plan de acces al spectatorilor intr o proportie de 25 din capacitatea Arenei Nationale.Ministerul Tinererului si Sportului a anuntat, astazi, prin intermediul unui comunicat, ca meciurile organizate…

- Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, critica declaratiile si actiunile primarilor USR-PLUS din Capitala cu privire la bursele elevilor. "Ce razboi ridicol duc primarii USR-PLUS din București cu bursele elevilor și, in general, cu elevii din București", scrie Ioana Constantin pe Facebook.…

- In multe zone din București au existat proiecte de reabilitare a drumurilor. Multe dintre acestea ramase din perioada fostelor administrații locale, dar unele dintre ele neterminate. Primarul din Sectorul 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța aseara demararea unui nou proiect de reabilitare in zona…

- Elisabeta Lipa a fost realeasa, vineri, în functia de presedinte al Federatiei Române de Canotaj, la care se afla la al patrulea mandat, informeaza News.ro.Lipa, care nu a avut contracandidat, a fost aleasa în cadrul Adunarii Generale de la Târgu Mures.“Ma bucur…

- Federatia Romana de Rugby doreste sa organizeze 72 de meciuri, competitii, stagii de pregatire si selectii ale diverselor loturi nationale pe noul Stadion Arcul de Triumf in 2021, conform calendarului publicat, vineri, intr-un comunicat de presa pe site-ul sau oficial. Comunicatul este…

- Ministerul Tineretului si Sportului a preluat, marti, oficial, Stadionul Arcul de Triumf de la Compania Nationala de Investitii, care a realizat lucrarile de constructie si amenajare a obiectivului in vederea gazduirii la Bucuresti a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal. Evenimentul…