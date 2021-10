Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 octombrie 2021, Curtea de Apel București a anulat nu mai puțin de trei hotarari de guvern: doua hotarari prin care s-a prelungit starea de alerta, in iunie și iulie, dar și o hotarare prin care s-au modificat restricțiile impuse in starea de alerta. Hotararea CAB nu este definitiva, putand…

- Despagubirile vor fi platite în urma unei decizii din 2019 a Curții de Apel București confirmate, în septembrie 2021, de Înalta Curte de Casație și Justiție, conform edupedu.ro. Astfel, se arata ca acest caz este unul…

- Curtea de Apel Constanta i a interzis inculpatului dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, precum si dreptul de a se afla in localitatea Vama Veche, jud. Constanta, pe o perioada de 5 ani. Decizia luata de magistratii din Constanta nu este definitiva. Curtea de Apel Constanta a…

- Curtea de Apel București reia, miercuri, dezbaterea apelurilor declarate de DNA și de fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea in dosarul de trafic de influența al acestuia, in care a fost deja condamnat la o pedeapsa cu executare. La termenul de miercuri al procesului judecatorii…

- "Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana careia i-a incetat calitatea de sef al statului roman ca urmare a savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din functie prin referendum si nici persoana despre care s-a constatat definitiv ca a…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai importanta instanța din țara, consfințește supremația Constituției chiar și in fața hotararilor Curții de Justiție a UE, in plin asalt al magistraților-activiști asupra unor instituții precum Inspecția Judiciara sau Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Primarul general al municipiului București s-a ales cu o noua plangere penala, pe motiv ca de aproape un an de zile refuza sa supuna aprobarii Consiliului General o decizie de expropriere sau, dupa caz, de autorizare de construcție, pe un teren care se afla intr-o zona foarte bogata din nordul Capitalei.…

- Curtea de Apel București a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție al fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, in complet de divergența iar unul dintre cei judecați in dosar a cerut Curții sa sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu o cerere prejudiciala.…