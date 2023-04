Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.721 C9 478 la contestatia inregistrata de Cleaning Logistic Distribution SRL, cu sediul social in Bucuresti, reprezentata legal prin Daniela Florenta Tivig, si conventional prin Lazarovici si Asociatii SCA, impotriva comunicarii…

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis sa respinga contestația depusa de firma din Turcia, Dogus, in urma licitație pentru construirea metroului clujean. Cu alte cuvinte, Primaria Cluj-Napoca are unda libera sa semneze contractul cu turcii de la Gulermak.

- Nu știm alții cum sunt, insa cand vine vorba in Romania despre un proiect de valoare cat de cat mare pare, la o prima vedere, ca procesele declanșate de operatorii economici sunt și nejustificate și nesfarșite. La o privire mai atenta am observa ca instanțele admit adesea, macar in parte daca nu…

- Romania cumpara 16 locomotive electrice noi. Licitație reluata dupa contestații Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a reluat miercuri licitatia pentru 16 locomotive electrice noi, dupa ce procedura a fost suspendata, in urma contestatiei depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a reluat miercuri licitatia pentru cele 16 locomotive electrice noi, dupa ce aceasta a fost suspendata, in urma contestatiei depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) de Alstom Transport SA.Miercuri, CNSC s-a pronuntat si a respins…

- Primaria Constanta cumpara servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice Este vorba despre serviciul de elaborare documentatie tehnicondash;economica studii de teren geotehnic si topografic, studiu de trafic, SF, proiect tehnic pentru autorizarea lucrarilor, POE, PT si DE, altele,…

- Achizitia publica avand ca obiect "Serviciul de taiere, igienizare, toaletare si taiere de corectie arbori din Municipiul Constanta", cod CPV 77211400 6, initiata de Primaria Constanta a fost contestata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de Garden Center Grup SRL din Magurele, judetul…