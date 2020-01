Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Voicu Ion Valentin, consilier general in Consiliul General al Municipiului București, a lansat un atac dur la actuala administrație care conduce destinele locuitorilor din Sectorul 5 al Capitalei. El susține intr-o postare pe contul personal de Facebook…

- Primaria Sectorului 6 a publicat pe SICAP un anunt privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru o perioada de opt ani, valoarea contractului fiind estimata la 991.220.062...

- Ziarul Puterea a analizat cat de eficente sunt Companiile Municipale inființate la inițiativa primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, și care au fost declarate ilegale. Majoritatea au generat puțin profit, au probleme contabile și nu au realizat investițiile pe care și le-au...

- Consilierii USR se opun realizarii unor pasaje rutiere in doua zone extrem de aglomerate din București! Propunerea primarului sectorului 4, Daniel Baluța de a construi doua pasaje rutiere in zona de sud a Capitalei a fost primita cu ostilitate de catre grupul consilierilor USR. Deși vorbim…

- Copiii de la Gradinița nr.251 din Sectorul 1 al Capitalei iși vor intari sistemul imunitar și vor fi mai feriți de unele probleme de sanatate care pot aparea odata cu inscrierea in colectivitate: tuse, raceala, sinuzita, sau alte afecțiuni respiratorii. Primaria Sectorului 1 a inaugurat la aceasta gradinița…

- Proiectul national "Nascut pentru sport", initiat de Asociatia Junior Sport, a fost lansat oficial, miercuri, in cadrul unui eveniment la care au participat printre altii fosti mari sportivi ai Romaniei precum Elisabeta Lipa, Alina Dumitru, Helmuth Duckadam si Valeria Racila. Una dintre…

- USR București a depus, marți, o plangere penala la DNA impotriva primarului Capitalei, Gabrielei Firea, pe care o acuza ca, deși ar fi avut indicii ca la Spitalul Gomoiu s-au efectuat operațiuni și acte ilicite, nu a sesizat organele de urmarire penala, așa cum prevede legea. Consilierul municipal Ana…

- Star Pro Center INTL, companie cu 11 milioane de euro cifra de afaceri, a depus cererea de intrare in insolvența la Tribunalul București. E cea care caștigase anveloparea blocurilor, reconstrucția școlii arse nr. 124 și refacerea parculețelor, toate din Sectorul 5, in ultimul an de zile. O companie…