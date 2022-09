Toate doamnele si domnisoarele care au trecut astazi prin zona Unirii din Bucuresti au avut parte de o surpriza neobisnuita. Juno si Mario Fresh le-au oferit lalele, insa stati sa vedeti ce motiv se afla, de fapt, in spatele acestui gest, dar si ce legatura are cu fosta partenera de viata a lui Juno, JO. Totul a inceput in urma cu doi ani, atunci cand Juno i-a oferit fostei sale iubite un buchet de lalele. Juno a oferit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, raspunsurile pe care fanii lor le-au așteptat cu sufletul la gura. Iata despre ce este vorba!