Stiri pe aceeasi tema

- Thales Group angajeaza in Romania aproximativ 250 de ingineri de software, care vor lucra intr-un centru de competente regional, care va furniza soft de comanda si control pentru transporturile feroviare, a declarat Cristian Sfichi, director de dezvoltare al Thales Systems Romania.

- Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, doua nave militare fluviale executa activitati de instruire pe fluviul Dunarea, in perioada 6-17 mai. "Dupa ce au plecat din Portul Militar Braila, Monitorul 46 si Vedeta Blindata 180 au navigat in amonte, pana in Portul Turnu Magurele, unde au facut…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.

- Reprezentanții Șantierului Naval Constanța și cei ai grupului industrial francez, Naval Group, au semnat, vineri, un acord de colaborare, în dorința de a obține contractul privind construcția a patru corvete multirol, de ultima generație, pentru Forțele Navale Române. Acordul semnat azi…

- Armata rusa sustine ca a descoperit un laborator insurgent pentru producerea de armament chimic la periferia Damascului, in contextul in care Administratia Vladimir Putin afirma ca rebelii au comis atacul neconventional atribuit de Occident regimului Bashar al-Assad.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, in Parlamentul European, tendintele nationaliste si populiste, sustinand ca exista riscul unui "razboi civil" in Europa si subliniind ca solutia "nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei".

- Urmare a recentei intrebuintari de arme chimice in districtul sirian Douma, problematicile securitatii regiunii, a responsabilitatilor presedintelui Assad si a viitorului stabilitatii regionale si globale au revenit in atentia comunitatii internationale cu o intensitate fara precedent. Presedintele…

- Paradoxul strategic cu care se confrunta Europa de a avea cea mai sigura, bogata si integrata uniune versus abordarea divergenta a problemelor de securitate si a modului de utilizare a fortei creeaza un oarecare disconfort in cadrul NATO. In conditiile in care spectrul crizelor potentiale la care Alianta…