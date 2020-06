Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Politehnicii Iasi, Mircea Rednic (58 de ani), a sustinut astazi o conferinta de presa in care a vorbit despre tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei. Sepsi - Poli Iași și Dinamo - FCSB sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Romaniei din sezonul 2019-2020;Semifinalele vor…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenor la Poli Iași, a imparțit dreptatea intr-un turneu de futnet intern, caștigat de echipa argentinienilor Chacana, De Iriondo și Passaglia. Daca tot a picat amicalul de sambata cu FC Botoșani, ieșenii au programat ieri un turneu intern de futnet. Sau altfel spus, de…

- Poli Iași se pregatește sub comanda lui Mircea Rednic pentru reluarea sezonului, iar la antrenamentul de luni a avut loc un episod inedit. Benone Dohot (57 de ani), antrenorul cu portarii de la Poli Iași a atras atenția tuturor cu fesul pe care-l purta. Fostul portar a fost fotografiat avand un fes…

- "La Multi Ani, Politehnica Iasi! Poli Iasi e echipa mea de suflet. Vreau sa sarbatorim frumos acest moment pe care il aniverseaza fotbalul iesean. E foarte emotionant sa vad mesajele suporterilor ieseni. Ma bucur ca am reusit de la venirea mea, impreuna cu antrenorul Mircea Rednic si a celorlalti de…

- Presedintele clubului de fotbal CSM Politehnica Iasi, Ciprian Paraschiv, a declarat, luni, intr-o videoconferinta de presa, ca ar fi fantastic ca echipa sa castige Cupa Romaniei si sa participe in cupele europene la aniversarea a 75 de ani de la infiintarea gruparii. "La Multi Ani, Politehnica…

- Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iasi, Mircea Rednic, a declarat, joi, ca ii pare rau ca s-a intrerupt campionatul din cauza pandemiei de COVID-19, in momentul in care formatia sa traversa un moment bun. Tehnicianul afirma ca in momentul in care se vor relua antrenamentele, jucatorii…

- Mircea Rednic (57 de ani), antrenorul lui Poli Iași, ofera o recompensa de 500 de lei pentru fiecare dintre cei șase caini disparuți de la arena „Emil Alexandrescu"! Antrenorul moldovenilor i-a ingrijit de cand a preluat echipa, iar anunțul a fost facut ieri de secundul sau, Costel Pana. „In curtea…

- Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa. Fara niciun anunt prealabil ori vreo explicatie din partea clubului, de la conferinta a lipsit antrenorul principal, Mircea Rednic. In locul acestuia a fost prezent antrenorul secund Costel Pana, care s-a referit la disputa de maine, cu Viitorul…