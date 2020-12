Stiri pe aceeasi tema

- Lasat in libertate, deși este acuzat de trafic de persoane și trecere frauduloasa a frontierei de stat, Valentin Baluș, alias Vali Nebunu, și-a bagat nevasta intr-un scandal penal, dupa ce au fost prinși intr-o ipostaza incredibila.

- Fostul edil al Capitalei, Dorin Chirtoaca, s-a ales cu un nou dosar penal, mai exact, al treilea la numar. Potrivit acuzatiilor, liderul PL ar fi platit salarii in mod abuziv angajatilor Primariei aproximativ 10 ani in urma.

- Polițiștii din București au dat mai multe amenzi și au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce in noaptea de luni spre marți, intr-un local din sectorul 2 a fost organizata o petrecere la care au participat 19 persoane. Potrivit Poliției Capitalei, verificarile au fost…

- Politisti de la Sectiile 6 si 7 din Capitala au depistat, in noaptea de luni spre marti, in urma unei sesizari prin 112, o petrecere aniversara la un salon de evenimente din Sectorul 2, la care participau aproximativ 19 de persoane. Participantii au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare…

- Polițiștii din Capitala au aplicat mai multe amenzi și au deschis un dosar penal, dupa ce in noaptea de luni spre marți intr-un local din sectorul 2 a fost organizata o petrecere la care au participat 19 persoane. Potrivit Poliției Capitalei, verificarile au fost facute in noaptea de luni…

- Act de vandalism in cimitirul de pe strada Milano din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit poliției, persoane necunoscute au distrus mai multor morminte, au desenat pe monumente svastici și alte simboluri profanatoare.

- Patru barbati cu varste intre 22 si 33 de ani au fost surprinsi de politisti vineri noaptea in timp ce furau catalizatoarele mai multor autovehicule, in Sectorul 3 din Capitala. Politistii au tras 12 focuri de arma pentru a-i prinde pe hoti, care venisera cu doua autoturisme si au incercat sa fuga.

- Votul din 27 septembrie a demonstrat inca o data ca electoratul roman este divers, dornic de schimbare sau ancorat inca in valori traditionale. Daca timisorenii au ales „un strain” in functia de primar, la Deveselu a fost ales primarul in functie, decedat de aproape doua saptamani, iar la Sectorul 5…