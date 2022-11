EXCLUSIV Mircea Geoană suferă de o boală incurabilă De ceva timp, actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoana, apare in public cu un nou look. Realitatea acestei schimbari este cu totul alta, adica una trista: Geoana sufera de o boala incurabila, din cauza careia mor, anual, milioane de oameni, susțin apropiații sai. Cu sanatatea nu-i de glumit Fostul lider PSD, Mircea Geoana, in prezent secretar general NATO, vrea cu orice preț sa fie candidatul PSD, dar și al PNL pentru alegerile prezidențiale din 2024. Numai ca look-ul acestuia din ultima perioada a lasat loc la o mulțime de speculații, inclusiv aceea ca sufera de o boala aproape incurabila.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

