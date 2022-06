EXCLUSIV. Ministrul UDMR al Sportului, Eduard Novak, premiat de COSR cu 63.000 de euro Un ministru al cabinetului Ciuca a fost premiat anul trecut cu o suma uriașa de catre o entitate pe care o finanțeaza din bani publici. Peste 113.000 de euro ”premiere jocuri paralimpice Tokyo” pentru Novak Arogantul ministru UDMR a Sportului, Eduard-Carol Novak, a incasat anul trecut o suma enorma pentru participare ca sportiv și ministru la Jocurile Olimpice de vara paralimpice de la Tokyo. Potrivit declarației de averea postate pe site-ul Guvernului, ca pe site-ul ministerului n-a catadicist sa o faca, el a incasat anul trecut ca ”premiere jocuri paralimpice Tokyo” suma de 554.344 de lei, ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

