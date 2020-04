Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea Odobescu din Timișoara este in carantina, dupa ce cinci asistente de acolo au fost depistate pozitiv cu COVID-19. Maternitatea Bega va interna doar cazuri cu coronavirus, așa ca femeile gravide vor fi internate intr-un spital privat din Timișoara.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni seara, ca nu a dat niciun ordin de ministru referitor la persoanele care demisioneaza din sistemul sanitar, pentru ca ”nu un ordin de ministru face un cadru medical sa ramana, sa lupte in prima linie”. ”Asigurarea cu echipament da incredere oamenilor…

- Ministrul Sanatații, decizie oficiala: medicii cu simptome ușoare continua munca la spital! Ministrul Sanatații, decizie in cazul scenariului cu peste 2000 de cazuri de coronavirus: Medicii cu simptome ușoare continua munca la spital! Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus,…

- Anunț infricoșator facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Acesta susține ca medicii bolnavi de COVID 1-9 ar putea fi puși sa trateze pacienți. Asta, doar daca au simptome ușoare de boala.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca a observat ca unele anchete epidemiologice realizate in…

- Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat vineri dimineața ca vor fi facute anchete la Timișoara pentru a stabili ce s-a intamplat in cazul barbatului de 49 de ani decedat din cauza coronavirusului dupa ce a mers la doua spitale, a fost diagnosticat cu pneumonie și neinternat. Daca nu suntem…

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa joi, de la ora 14.00, dupa ce ministrul Sanatații, Victor Costache, a demisionat, iar premierul l-a propus in locul acestuia pe secretarul de stat Nelu Tataru. Am luat act de demisia dlui ministru Victor Costache. Am semnat decretul de numire…

- Suceava, judetul vecin Iasului pare sub asediul COVID-19, iar veștile care vin de acolo sunt din ce in ce mai proaste. Dupa ce peste 100 de cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul pentru coronavirus, acum și Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava și un lider de baza al…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…