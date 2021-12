Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si doreste sa negocieze ''inca de sambata'' cu SUA aceste masuri pe care Moscova le prezinta drept esentiale pentru evitarea unei escaladari, relateaza AFP si EFE. Aceste documente…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului Romaniei o scrisoare oficiala pentru aprobarea formala a achizitiei aeronavelor aflate in excedentul Fortelor Aeriene Regale Norvegiene.Suma totala a achizitiei este de 454 de milioane de euro fara TVA - 354 de milioane sunt pentru procurarea…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, spune despre situația dintre Rusia și Ucraina, ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația Rusa le executa in și in jurul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, joi, ca Rusia desfasoara un "plan cuprinzator" pentru a-si consolida postura militara in regiune, existand un potential important de agresiune la adresa Ucrainei.

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…

- Declarația a fost facuta de secretarul de stat Antony Blinken la Riga, unde are loc reuniunea miniștrilor de externe din țarile NATO. De cealalta parte, liderul rus, Vladimir Putin, a apreciat ca extinderea infrastructurii militare a Alianței in Ucraina reprezinta o linie roșie.