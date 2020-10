Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de un an de cand a majorat ultima data taxele fitosanitare, Ministerul Agriculturii le marește de trei ori. Afectați de decizie, micii exportatori anunța deja ca renunța la activitate. Prin Ordinul 261/2020, Ministerul Agriculturii stabilește noile taxe fitosanitare. Astfel, incepand cu…

- Rectorul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati, Lucian Georgescu, a decis sa nu se mai inscrie in lupta electorala pentru un loc de deputat. Hotararea a fost anunțata in plin proces de validare a candidaților de catre Consiliul Politic National al PSD. Aflat pe pozitia a cincea pe lista PSD Galați…

- Cariera de parlamentar a liberalului Victor Paul Dobre se oprește la patru mandate, dupa ce organizația județeana a PNL Galați nu l-a mai desemnat sa candideze la alegerile din 6 decembrie 2020. Fostul secretar de stat din Ministerul Administrației și Internelor anunțase, inițial, ca va candida…

- Peste 3.900 de cetateni romani din diaspora s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.ro pentru votul la sectie la alegerile parlamentare, iar peste 14.000 pentru votul prin corespondenta. Potrivit AEP, pentru votul la sectie, pentru care termenul limita de inregistrare a expirat pe 21 septembrie,…

- Separatiștii transnistreni a cumparat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane. Milioane de dolari au fost transferați între cea mai mare companie lituaniana Orlen Lietuva și Sheriff, care controleaza viața economica…

- Consiliul Județean Bacau a eliberat, ieri, certificatul de urbanism pentru segmentul autostrazii Moldova A7 ce parcurge județul. Castigatorul licitației pentru Bacau – Pașcani, cel de-al patrulea segment din viitoarea soseaua de mare viteza care va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul urmeaza sa dezbata in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica. O cerere in acest sens a fost formulata de George Scarlat,…

- Opt barbați din Ucraina au fost depistați de Biroul de Migrație și Azil (BMA) muncind ilegal in R. Moldova. Mai exact, aceștia lucrau pe teritoriul raioanelor Basarabeasca, Cimișlia, și Ceadir-Lunga, in lipsa permiselor de ședere, potrivit agora.md. {{458895}}Barbații, cu virstele cuprinse intre 24…