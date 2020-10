Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de un an de cand a majorat ultima data taxele fitosanitare, Ministerul Agriculturii le marește de trei ori. Afectați de decizie, micii exportatori anunța deja ca renunța la activitate. Prin Ordinul 261/2020, Ministerul Agriculturii stabilește noile taxe fitosanitare. Astfel, incepand cu…

- Rectorul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati, Lucian Georgescu, a decis sa nu se mai inscrie in lupta electorala pentru un loc de deputat. Hotararea a fost anunțata in plin proces de validare a candidaților de catre Consiliul Politic National al PSD. Aflat pe pozitia a cincea pe lista PSD Galați…

- Actualul președinte interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, mai vrea inca un mandat de parlamentar dar nu prea avea organizație care sa-l propuna. Dar, potrivit informațiilor noastre, dupa ceva tatonari la PSD Prahova, s-a gasit o soluție și Robert Cazanciu va deschide lista PSD Giurgiu pentru Senat,…

- Cariera de parlamentar a liberalului Victor Paul Dobre se oprește la patru mandate, dupa ce organizația județeana a PNL Galați nu l-a mai desemnat sa candideze la alegerile din 6 decembrie 2020. Fostul secretar de stat din Ministerul Administrației și Internelor anunțase, inițial, ca va candida…

- "Influencerii" au umplut si ei Facebook-ul romanesc de harti precum cea de mai jos, explicand cum ca americanii vor construi o autostrada si o cale ferata intre Gdansk si Constanta, prin Ucraina si apoi prin Moldova. Inainte de a intra in detaliile reale si oficiale ale stirii, nu pot sa nu ma intreb…

- Țigaretele sunt cele mai traficate produse la granițele țari, dar ultimele date ale companiei de cercetare Novel Research arata o scadere, de la 12 la 8% a ponderii pieței negre a tutunului in total consum, in primele opt luni din acest an. O foarte buna explicație a cifrelor in scadere, pe primele…

- Guvernul urmeaza sa dezbata in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica. O cerere in acest sens a fost formulata de George Scarlat,…

- Dupa alegerile prezidențiale, daca acestea vor fi ciștigate de Igor Dodon, forțele de opoziție susținute din afara țarii, vor incerca sa repete scenariul din Belarus și Ucraina. O asemenea prognoza a fost facuta de deputatul PSRM Nicolae Pascaru, intr-o analiza a situației politice actuale. Parlamentarul…