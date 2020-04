Stiri pe aceeasi tema

- La Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de catre deputatul PNL de Cluj, Adrian-Nechita Oros, s-au luat masuri de prevenire a epidemiei de coronavirus care oricand ar rivaliza cu scenele din filmele cu Stan și Bran, sau din „Vacanța Mare”, dar in același timp ar trebui sa dea de gandit…

- Pentru a fi considerati eligibili, producatorii agricoli trebuie sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minimum 3.000 de metri patrati si sa obtina o productie de cel putin trei kilograme de usturoi/10 metri patrati. Cererile se depun pana la data de 15 mai inclusiv. "Impactul financiar…

- Conducerea APIA, susținuta de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 06 aprilie 2020, inclusiv in Bistrița-Nasaud, iar in funcție de evoluția virusului vor fi luate masurile care…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca programul ”Tomata” - „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, continua si in anul 2020.

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2020 un sprijin financiar de 14.248,8 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Un numar de 759.466 de fermieri au fost autorizati pentru efectuarea platilor regulare aferente anului de cerere 2019, cu suma totala de 690,98 milioane de euro, incepand cu data de data de 2 decembrie si pana in prezent, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Numarul…

- Ambasadorul Kazahstanului la Bucuresti, Nurbakh Rustemov, a afirmat, intr-o intalnire cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ca au fost initiate discutii cu o companie romaneasca pentru exportul de bovine Angus, iar oficialul roman a aratat ca analizeaza oportunitatea de a efectua o vizita la Astana,…