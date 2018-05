Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița s-a apropiat de toți colegii lui de echipa. Considerat liderul „faimoșilor”, fostul fotbalist a fost eliminat de la Exatlon Saptamana trecuta. Deși a marturisit ca prieten foarte bun i-a devenit Catalin Cazacu, Kirița l-a placut foarte tare și pe Valentin Chis „Bruce”. Deși a intrat in…

- Nicoleta, mama copilului lui Catalin Cazacu rupe tacerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu concurentul de la Exatlon, dar și de fosta lui iubita, Ana Roman. Tanara a marturisit cum s-a cunoscut cu sportivul și cat de tare a ajutat-o, in momentele grele. „Am avut doua relatii lungi si intense,…

- Mihai Bendeac a fost la un pas sa fie omorat in bataie, intr-un club din Timișoara. Codin Maticiuc a povestit in cel mai recent episod din emisiunea noizz.ro, pe care o modereaza impreuna cu Otrava, prin ce a trecut actorul, in urma cu cațiva ani. “Acum vreo cinci ani, cand m-am cunoscut cu Bendeac…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- In direct, la WOWbiz, Ana Roman a vorbit despre povestea pe care o traieste cu Catalin Cazacu. ”Ne-am cunoscut la aeroport, asteptam amandoi un taxi. Eu veneam de la Timisoara, el la fel. Am asteptat al doilea taxi, timp in care am vorbit. El a facut primul pas. Catalin este foarte sarmant, a facut…

- Iubita lui Catalin Cazacu a pierdut sarcina. Ana Roman a rupt tacerea, in cadrul emisiunii de la Kanal D, dupa ce s-a spus ca acesta are o relație cu Claudia Pavel. Dupa ce Claudia Pavel a povestit despre experiența la Exatlon și zvonurile cum ca ar avea o relație cu Catalin Cazacu , Ana Roman scoate…