- Nicoleta Dragne și-a aniversat ieri ziua de nume, dar și ziua de naștere. Mai in gluma, mai in serios, fosta ispita de la Insula Iubirii a transmis un mesaj pentru cei apropiați, dar și pentru cei care o urmaresc intr-un numar destul de mare pe rețelele de socializare.

- Denisa Filcea și Flick sunt un cuplu care surprind, mereu, cu iubirea pe care și-o poarta, exprimata in declarațiile publice. Cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, Denisa i-a scris un mesaj care i-ar fi induioșat și pe cei mai reci din fire.

- Motiv de bucurie in familia Giuliei Anghelescu. Artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Soția lui Vlad Huidu a ajuns la frumoasa varsta de 38 de ani și, mai mult de atat, cantareața a avut parte de o mulțime de urari cu ocazia aniversarii sale. Cum și-a sarbatorit Giulia ziua de naștere și…

- De curand, micuțul baiețel al celebrului cuplu, Andreea Ibaka și Cabral, a implinit varsta de un an. Fapt pentru care , cei doi și-au dorit sa ii organizeze beiețelului o uriașa petrecere de aniversare. Insa, planurile le-au fost date peste cap. Care este motivul.

- A fost motiv de sarbatoare in familia Adelei Popescu! Doina Popescu a implinit 68 de ani, iar prezentatoarea TV a postat pe rețelele de socializare o imagine, dar și un mesaj emoționant. Iata cum arata cea care i-a dat viața la varsta de 68 de ani!

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a declarat ca in luna octombrie intenționeaza sa organizeze o serie de evenimente de mare amploare in regiune, evenimentul central fiind aniversarea zilei de nastere a președintelui rus Vladimir Putin, pe 7 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cabral Ibacka și-a sarbatorit ziua de naștere. Prezentatorul de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a implinit 45 de ani și se declara fericit ca are alaturi o familie frumoasa și prieteni minunați. In acest an, Cabral și-a sarbatorit ziua departe de familie, pentru ca Andreea și cei doi copii au…

- Carmen de la Salciua și-a sarbatorit azi ziua de naștere și a ales s-o faca pe Muntele Athos. Artista a vrut sa se afle in pelerinaj la locul sfant din Grecia in ziua in care a implinit 34 de ani. Cu puțin timp in urma, le-a vorbit fanilor ei despre experiența pe care a avut-o.