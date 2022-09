Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, este de parere ca FRF ar trebui sa-l demita pe Edi Iordanescu din funcția de selecționer daca Romania retrogradeaza in Liga C. Mihai Stoica nu concepe o infrangere cu Bosnia in ultima etapa, mai ales ca bosniecii au caștigat grupa și considera ca…

- Aproape 70 de arbori cu risc au fost marcați cu bulina roșie și vor fi extrași in Hunedoara, unde furtunile violente din ultimele zile au dus la ruperea și prabușirea a zeci de copaci de pe strazi.

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a declarat ca va alinia un prim „11” total diferit cu Farul fața de returul cu Maribor (1-0) din play-off-ul Conference League. CFR Cluj - Farul se joaca duminica, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Gigi Becali a anunțat din nou ca se retrage. De data aceasta din viața publica! Patronul FCSB a transmis ferm ca nu o sa mai dea interviuri și ca nu o sa mai intervina in emisiunile de televiziune. Acum cateva luni facea planul sa vanda clubul, nemulțumit ca pierde bani. Gigi Becali se retrage din […]…

- Jonah Hill a anunțat ca va inceta promovarea filmelor sale pentru a-și proteja sanatatea mintala. Actorul a spus ca a suferit de 20 de ani de atacuri de anxietate, care au fost „exacerbate de aparițiile in presa și evenimentele care se confrunta cu publicul”. Nu-și va promova nici noul sau documentar,…

- Oana Roman a impartașit cu fanii decizia radicala pe care a luat-o de curand. Celebra fosta prezentatoare de TV a hotarat sa iși schimbe viața. Cei care o iubesc se bucura enorm pentru vedeta. Ce face pentru a ajunge exact unde iși dorește? „Fac pași concreți deja. Nu o sa fiu singura. Acum ne pregatim,…

- Monica Tatoiu este o impatimita a calatoriilor, motiv pentru care deseori pleaca in diferite vacanțe. Vara aceasta, ar fi trebuit sa mearga in Egipt și, deși nu ar fi fost prima oara, a ales sa iși anuleze vacanța. Vestea ca doua femei au fost ucise de rechini, printre care și o romanca, o sperie, potrivit…

- Guvernoratul egiptean al Marii Rosii a emis un ordin de inchidere a mai multor plaje de la Marea Rosie, dupa ce o femeie austriaca in varsta de 68 de ani a fost ucisa in urma unui atac al unui rechin, in largul coastei Sahl Hasheesh, potrivit unor surse de securitate.