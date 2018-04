Stiri pe aceeasi tema

- Incepind luni, 2 aprilie, pensionarii din municipiul Suceava iși pot cumpara abonamente de calatorie pentru mijloacele de transport ale TPL la jumatate de preț. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat simbata, la ceremonia de premiere a 22 de cupluri care au implinit 50 de ani de casnicie, ca de la…

- Asiguratorii au cerut miercuri presedintelui ASF "sa manifeste diligenta si rigoare in elaborarea acestei reglementari, pentru a elimina potentiale efecte negative asupra consumatorilor". Uniunea asiguratorilor (UNSAR) considera ca un astfel de corp de constatatori ar putea provoca prejudicii majore…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, marti, ca echipa sa l-a dorit pe Cristian Balgradean si in 2016, cand era antrenata de Laurentiu Reghecampf. El a mai spus ca Dinamo va invinge fara nicio problema la Giurgiu, in meciul cu Astra, decisiv pentru play-off."Steaua a luat un…

- Parfumurile se cumpara de multe ori in functie de marca, lucru de care o intreprinzatoare din New York incearca sa-i dezvete pe cei curiosi sa treaca pragul magazinului sau, scrie New York Times.

- Jumatate dintre firmele infiintate in 2017 nu vor mai fi in functiune in 2022 - 2023, ele fiind ca acele flori care ies dupa furtuna, dar sunt fragile, a declarat Iancu Guda, services director, Coface Romania, intr-o conferinta de presa.

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a atribuit un contract de achizitionare "carne de porc refrigerata , carne de vita refrigerata si carne de pasare refrigerata ". Valoarea totala finala a contractului este 1.399.988,97 lei.Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei achizitiilor,…

- Pregatita inca din campania electorala ca principala arma politica, legea salarizarii a iesit mai mult cum s-a nimerit decat cum s-a stabilit. Ceea ce era prezentata ca o crestere spectaculoasa este fie o stagnare, fie in cel mai rau caz ca o usoara descrestere. Pusa in relatie cu cresterile de preturi…

- Credius Pay și Netopia mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…