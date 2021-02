Stiri pe aceeasi tema

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Synews.ro. In urma declarațiilor facute aseara de Iulia Salagean la Xtra Night Show despre Alex Bodi și Bianca Dragușanu, aparand in premiera la televizor, blonda a fost prinsa cu minciuna! Iata ce s-a intamplat, de fapt, intre ea și controversatul…

- Bianca Dragușanu a fost chemata la DIICOT Craiova in calitate de martor. Vedeta se va prezenta astazi la ora 13:00 pentru audieri, cel mai probabil in dosarul in care este cercetat Alex Bodi. Spynews.ro, cel mai tare site de știri din Romania va aduce informații exclusive!

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro. Daria Radionova a facut cateva declarații bomba despre bataile pe care Bianca Dragușanu le-a primit de-a lungul timpului de la Alex Bodi, dar și despre cum a petrecut rusoaica de Ziua Indragostiților alaturi de controversatul om de afaceri.…

- Bianca Dragușanu a inceput razboiul. Focoasa blondina a facut dezvaluiri incendiare despre fostul sau soț. Ce face Alex Bodi pe la spatele Dariei Radionova? Diva fatala a showbiz-ului romanesc a spus la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, cum iși tradeaza fostul sau soț actuala iubita.

- Bianca Dragușanu vine cu detalii despre relația pe care a avut-o cu cel de-al doilea fost soț. Ce marturisiri a facut despre Alex Bodi? Ce i-a mai facut afaceristul pana sa se desparta? Detalii despre relația cu Alex Bodi. Ce i-a mai facut Biancai Dragușanu inainte sa se desparta? Controversata vedeta…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu s-au prezentat din nou la tribunal, joi, 10 decembrie, pentru procesul de divorț și custodia copiilor. Afaceristul a facut primele declarații și a marturisit ca timp de o luna nu și-a putut vedea copiii, iar in curand va face asta. „Pe mine nu ma intereseaza decat…

- Au trecut aproape doua luni de la desparțirea cu scandal dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi , iar acum fosta soție a lui Victor Slav se afla din nou in atenția publicului. De data aceasta, Bianca ar avea o noua relație, cu un milionar cu care s-a intalnit in Turcia, noteaza spynews.ro . Este vorba…

- Alex Bodi invarte banii cu lopata și cum altfel cand este printre cei mai mari milionari din Romania? In ciuda averii colosale, afaceristul a „uitat” de fetițele lui și le platește pensie alimentara doar cand iși amintește. Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine cu informații exclusive.