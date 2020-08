Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Ministerului Sanatații a fost depistat un nou caz de infectare cu SARS-CoV-2, fiind cel de-al cincilea confirmat in ultimele 10 zile. Se pare ca este vorba despre o persoana care lucreaza in alt departament decat cel in care saptamana trecuta au fost raportate patru cazuri. „In cadrul Ministerului…

- Ghidul pentru noul an școlar intra in dezbatere abia saptamana viitoare, au anunțat reprezentații Ministerului Sanatații. Pana atunci, școlile au inceput deja sa iși faca planul pentru clase.

- Ziarul Unirea Județul Alba, pregatit pentru SCENARIUL VERDE de incepere a anului școlar: 20 de elevi pe clasa și perioade de teleșcoala in școlile cu mulți copii Joi, 6 august 2020, a avut loc la Alba Iulia o prima intalnire a reprezentanților administrației locale cu directorii de școli și gradinițe…

- Republica Ceha a raportat marti cea mai mare crestere zilnica a cazurilor noi de coronavirus de la sfarsitul lunii iunie si pana in prezent, transmite miercuri Reuters potrivit Agerpres. Aceasta tara din Europa Centrala are o populatie de 10,7 milioane si a raportat 290 de noi cazuri de infectare…

- Zeci de mii de elevi din nordul Germaniei revin astazi la școala, la sfirșitul vacantei de vara, transmite Reuters. Mecklenburg-Pomerania de vest este primul din cele 16 landuri germane unde...

- Intrebat ce scenariu se are in vedere daca vom avea peste o mie de cazuri zilnic in septembrie, Nelu Tataru a afirmat: "Vor fi doar o treime dintre elevi care merg, celelalte doua treimi sunt acasa, online, si se vor roti aceste doua treimi. In ceea ce priveste alegerile, sa fie mai multe zile, ca…

- Școlile din Argeș unde niciun elev nu a promovat Evaluarea Naționala. Cinci școli din Argeș au reușit ”performanța” de nu a avea niciun absolvent care sa fi luat nota de trecere sau elevi care nu s-au prezentat la examen. Iata și care sunt cele cinci școli: Școala Gimnaziala ”Gabriel Marinescu” Tigveni,…

- Profesorul Alexandru Rafila spune ca autoritațile romane au procedat bine cand au decis sa mențina școlile inchise și ca trebuie luate masuri astfel incat sa nu apara noi imbolnaviri in septembrie, cand incepe noul an școlar.Autoritatile din Israel au decis sa inchida 15 scoli in urma unui…